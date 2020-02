Américo revela que ha sido insultado y amenazado tras polémico episodio en Arica

El cantante nacional, en un video de 12 minutos publicado en su Instagram, asegura que "ha sido bastante injusto el juicio" en su contra.

Américo revivió la polémica que protagonizó durante el Carnaval Andino con la Fuerza del Sol en su natal Arica, donde interrumpió su show para increpar a una persona del público.

A través de varios videos que se difundieron en redes sociales, el cantante le dijo a un espectador: "Te invito a pasarlo bien, amigo. Te invito a disfrutar de este carnaval y si no la pasas bien, alguien por favor que le convide un poco de espuma y se entierre los dos dedos bien metidos en la raja" (sic), fue parte de lo expresado por el artista nacional.

Sus dichos fueron ampliamente comentados, por lo que luego de algunas horas rompió el silencio y explicó lo ocurrido.

"Ha sido bastante injusto el juicio", comenzó diciendo, para luego asegurar que su única intención era "empatizar, colaborar con el carnaval, donde habían manifestantes. Me parece perfecto que haya una constancia, una consecuencia en cuanto al estallido social del cual todos somos parte", dijo en un video publicado en Instagram.

El ariqueño afirmó que sabe perfectamente de la desigualdad que se vive en el país y que "no me creo ni me siento importante, ni sabía la repercusión que iba a tener (el episodio). Pero sí sé el poder que tiene un micrófono en un escenario", agregó.

Sobre su grosera frase al espectador dijo que, "lo ocurrido con los dedos, la espuma y que se los mandé a meter a alguien donde debía, fue una situación con una persona", detalló.

Para luego complentar diciendo que el sujeto en cuestión molestaba al equipo constantemente, "ya nos tenía agotados, no había forma de entender con él. (El conflicto) fue solo con él. El resto de la gente también entendió", aclaró.

Finalmente, Américo reveló que tras lo ocurrido en el norte del país ha recibido insultos de todo tipo y también amenazas, que es lo que más le preocupa, ya que teme por la seguridad de su familia y de su equipo de trabajo.

