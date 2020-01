Amaya Forch vuelve a las teleseries luego de tres años de la mano de «La Torre de Mabel»

La última aparición de la intérprete fue en la ficción de TVN llamada «Wena Profe» del 2017.

Canal 13 continúa sumando nombres para la nueva teleserie nocturna que reemplazará a «Amor a la Catalán», que será protagonizada por Paloma Moreno.

«La Torre de Mabel» cuenta la historia de Mabel Andrade, una mujer que tras cometer un error es expulsada de su casa, donde vivía con su esposo (Álvaro Espinoza) y por la que está a punto de perder la tuición de sus hijos.

Por esto y para rehacer su vida es que instala un motel clandestino en el centro de Santiago junto a algunas amigas, Elisa Zulueta y Blanca Lewin.

En el camino creerá encontrar el amor verdadero, un médico que finalmente no será lo que parece.

Y durante las últimas horas, se reveló que la estación privada sumó a la nueva ficción a Amaya Forch, quien regresa al género luego de tres años.

Su última aparición en la televisión, según indica Fotech, fue en TVN en la teleserie «Wena Profe» del 2017, donde interpretó a Jimena González.

En «La Torre de Mabel», Forch hará el papel de Rita, una abogada y mujer empoderada que tomará el caso de Mabel.

Sobre su presencia en la nueva novela, la artista sostuvo que "significa reencontrarme con Cristián Mason (director de la teleserie), lo que también es muy emocionante porque hace 20 años hicimos «Sabor a Ti»... y es entrar a los mismos estudios donde grabábamos hace 20 años", comenzó diciendo.

Luego destacó que estar en el reparto de la nocturna "es como volver al pasado, pero con una sensación más segura y madura. Es como si el tiempo no hubiese transcurrido, pero la diferencia está en una calma interior", agregó.

Finalmente, sobre el contenido de la teleserie, Amaya señaló que, "me parece importante mostrar la realidad, una realidad que ha existido siempre y que se ha tapado mucho también: las mujeres tenemos que salir adelante y luchar, por una cosa biológica y por cómo está armado el sistema. Nunca tenemos la posibilidad de descansar, siempre tenemos que seguir adelante por nuestros hijos, venimos por defecto así, entonces me parece importante que se muestre esta realidad y que se deje de tapar. Y que se muestre también la solidaridad entre mujeres, porque muchas veces nos apoyamos entre nosotras para poder surgir. Me parece clave destacar todo eso, son contenidos que tienen valores y contenidos que son necesarios para una teleserie", cerró.

