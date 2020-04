Amaro Gómez-Pablos sorprendió al contar que fue "profundamente disléxico" cuando niño

El comunicador reveló esto en un nuevo capítulo de «Sigamos de largo» de Canal 13.

Este lunes, los conductores de «Bienvenidos» de Canal 13, Amaro Gómez-Pablos y Tonka Tomicic estuvieron como invitados en el programa «Sigamos de Largo» donde el periodista sorprendió al confesar algo sobre su infancia.

El profesional reveló que fue "profundamente disléxico", transtorno de aprendizaje que sufrió cuando era niño y que logró superar.

Amaro dio algunos ejemplos de las cosas que le costaba hacer como hacer dictados, "mi padre me hacía unos dictados y nos tenía que leer poniéndonos frente a un espejo y escribía todo al revés", reveló.

También añadió que "me costó muchísimo aprender a leer. Después fui un ávido lector, pero me costó un mundo porque todo se te hace empinado".

Bajo ese contexto es que Tonka le consultó si es que le hicieron bullying por su condición, algo que afortunadamente no pasó.

"No me alcanzaron a hacer bullying, pero me resignaba a pensar que quizá no iba a poder ejercer profesionalmente muchas cosas. Era chiquitito y decía 'no voy a poder hacer nada'", apuntó.

Finalmente, Gómez-Pablos reflexionó que a pesar de haber padecido esta condición ahora se se dedica a las comunicaciones.

"Pero mira la ironía, al final me dedico a algo en donde las palabras lo son todo, es la materia prima. Curiosa ironía y vuelco de vida", cerró.

PURANOTICIA