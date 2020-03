Amaro Gómez-Pablos estrena nuevo programa y suma tres desde que llegó al 13

«Científicos en acción» se llama el nuevo espacio que hará su debut este jueves 26 a las 22:00 horas.

Luego de la salida de Martín Cárcamo de «Bienvenidos» de Canal 13, para animar el estelar «Bailando por un sueño» que por ahora se encuentra suspendido "hasta nuevo aviso", la señal privada anunció que Amaro Gómez-Pablos tomaría el lugar del "rubio natural".

Su debut en el matinal se produjo el lunes 2 de marzo, pero esta no es su única aparición en programa de la ex "señal del angelito".

El 15 del mismo mes estrenó «Al límite de la ficción» bloque parte de «Tele13» y este jueves 26 lo hará con «Científicos en acción» desde las 22:00 horas por las pantallas del 13C.

Y sobre esta amplia participación se refirió el propio periodista, el que señaló que, "mi aterrizaje ha sido tremendamente intenso... «Bienvenidos» son cinco horas de televisión en vivo, y no es fácil de realizar, pero me entusiasma un montón porque me encanta en la coyuntura actual el poder ser proactivo, constructivo y echar una mano con lo mejor que sé hacer, que es periodismo. Y creo que el momento es preciso", señala.

Sobre sus otros espacios manifestó que tanto "«Científicos en acción», como también «Al límite de la ficción» me permiten entrar en otras áreas y temáticas que me apasionan", agregó.

Sobre realizar tres programas al mismo tiempo, el profesional destaca que "ha sido una curva de aprendizaje feroz y me ha gustado muchísimo. Me he sentido tremendamente apañado por el equipo de «Bienvenidos» y, en general, por todo lo que es Canal 13".

«Científicos en acción» es un programa de ciencia que en sus cuatro capítulos de 30 minutos, mostrará las investigaciones de vanguardia que realizan en la Universidad de Los Lagos. Todo esto para dar respuestas a problemáticas locales y globales, como la marea roja, la sequía, la obesidad o los altos índices de contaminación.

