Álvaro Rudolphy tiene nueva casa televisiva tras su sorpresiva salida de Mega

El actor aceptó una propuesta de Canal 13, señal en la que realizó sus primeras producciones.

El actor Álvaro Rudolphy tiene nueva casa televisiva luego de anunciar su salida de Mega en diciembre del 2019, tras no llegar a un acuerdo con su contrato.

El protagonista de «Perdona nuestros pecados», «Pituca sin lucas» y «Amores de Mercado» aceptó una propuesta de Canal 13, que le ofreció comandar la nueva teleserie nocturna de la señal, la que reemplazará a «La torre de Mabel», que aún no se estrena.

Rudolphy vuelve al ex canal católico luego de 26 años, lugar donde grabó sus primeras teleseries antes de alcanzar el reconocimiento en TVN.

"Se dio la oportunidad y me pareció súper atractiva. Es como volver a los orígenes. Me tincó y se concretó", manifestó el intérprete a El Mercurio.

"El canal fue una súper escuela. Partí con la dirección de Óscar Rodríguez y después trabajé con otros como Cristián Mason y Ricardo Vicuña. Los recuerdos de esa época son buenísimos", recordó.

Álvaro también explicó su salida de Mega, señal en la que trabajó durante cinco años protagonizando exitosas teleseries.

"No es que no me hayan renovado contrato. Llegamos a un acuerdo. Después que hice durante un periodo largo «Perdona nuestros pecados» y luego «Juegos de Poder», en lo personal quise cambiar (...) Tenía ganas de dar un giro, de hacer otras cosas, de tener otros aires. De renovarme".

Y en Canal 13, al parecer trabajaría en un thriller que estaría a cargo del director Vicente Sabatini y además participaría en otros proyectos como series y películas.

