Álvaro Escobar asegura que se enteró por la prensa que fue desvinculado de TVN

El actor manifestó que nadie del canal se ha contactado con él, por lo que anunció que acudirá a tribunales si su situación no se aclara.

Este miércoles se dio a conocer que Álvaro Escobar, quien fue el encargado de conducir las últimas temporadas del programa «Rojo», fue desvinculado de TVN, .

El actor se quedó sin pantalla en el canal estatal tras la suspensión del espacio buscatalentos, razón por la que fue despedido.

"En el contexto de que «Rojo» fue suspendido a raíz de la pandemia, TVN hizo uso de su facultad de término de contrato con Álvaro Escobar", explicó TVN a través de un comunicado.

Y sobre su desvinculación se refirió el propio Escobar, quien aseguró que nadie del canal se ha comunicado con él.

"De Televisión Nacional no sé nada hace 20 días, fue la última vez que hablé con alguien de TVN. No me han requerido para hacer ningún programa", partió diciendo a LUN.

"Yo no tenía idea (de la desvinculación). Nadie (de TVN) habló conmigo, ni siquiera por un mensaje de WhatsApp", reiteró, para luego agregar que "literalmente me enteré por la prensa".

Luego explicó que en diciembre del año pasado firmó su renovación hasta diciembre del 2021, sin la facultad de que TVN pusiera fin por término anticipado.

Finalmente, el también abogado anunció que acudirá a tribunales si esta situación no se aclara. "Si esto no se aclara, evidentemente uno hace lo que se hace en estos casos, que es recurrir a los tribunales de justicia. Quiero imaginar que hay un error y que no hay mala fe", cerró.

