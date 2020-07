Alerta de romance: los coquetos mensajes entre Vesta Lugg y joven futbolista

Los fanáticos de la joven cantante y actriz ya rumorean sobre una posible relación entre la ex «BKN» y el volante Pablo Galdames.

Hace ya un tiempo que Vesta Lugg se alejó de la televisión para radicase en Estados Unidos, sin embargo, sigue activa en redes sociales donde comparte habitualmente diverso material con seguidores, más de 1 millón en Instagram.

Y reciéntemente, la joven cantante y actriz llamó la atención tras intercambiar coquetos mensajes con un jugador de fútbol, que actualmente defiende los colores del club Velez Sarsfield de Argentina, se trata de Pablo Galdames.

Esto ocurrió luego de que Lugg publicara una imagen en su cuenta de Instagram, en la que posa con alas de ángel.

"Apágame esa vela, yo no soy tu santo", escribió Vesta, recibiendo un cariñoso mensaje del volante nacional. "Me encantai', más en modo diablo eso sí".

Y la respuesta de la rubia no tardó en llegar. "Ese modo solo lo lograste desbloquear tú".

Luego en una publicación que realizó el deportista, en la que aparece junto a un perro, fue Vesta quien le comentó.

"No estoy celosa de un perro no estoy celosa de un perro no estoy celosa de un perro no estoy celosa de un perro. Feliz cumple moccalicious. Gracias por guardarme el puesto mientras tanto".

A lo que Galdames respondió, "Vesta Lugg, dice que está esperando que llegues para compartirlo".

Estos mensajes encendieron las alarmas entre los seguidores de ambos jóvenes, quienes ya rumorean sobre un posible romance.

