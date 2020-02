Alcalde de La Florida culpó a Audax Italiano de incidentes durante show de La Polla Récords

Rodolfo Cárter aseguró que el club sólo buscaba "obtener ganancias comerciales" y que terminaron "involucrados en una actividad comercial teñida de escándalo e incidentes".

El alcalde de La Florida, Rodolfo Cárter, expresó su molestia con el club Audax Italiano a raíz de los incidentes registrados en el recital de la banda española de punk La Polla Records, que se realizó en el estadio Bicentenario de la comuna.

A través de un comunicado, el jefe comunal sostuvo que "una vez más Audax S.A a través de sus controladores - la familia Antillo- se comporta como el peor vecino de La Florida. A sabiendas del riesgo que se corría con el desarrollo de un espectáculo como el de La Polla Records, y en perfecto conocimiento que la Municipalidad de La Florida se oponía a su celebración, los dueños de Audax, sólo buscando obtener ganancias comerciales, han terminado involucrados en una actividad comercial teñida de escándalo e incidentes".

"Por un pequeño cálculo económico, una vez más, las actividades mercantiles de Audax S.A han terminado dañando a decenas de vecinos en su integridad patrimonial y psicológica", agregó Carter.

También dijo que "no sabemos si don Lorenzo Antillo y Audax S.A, necesita una tragedia mayor para comprender que no puede darle cualquier uso al estadio Bicentenario, o si acaso las ansias de ganar dinero le impide apreciar las delicadas circunstancias que vive nuestro país, o si en último término esa ambición le impide ponerse en el lugar de los vecinos".

El Alcalde de La Florida realizó un "urgente llamado a la Intendencia Metropolitana, organismo que autoriza estos espectáculos, a no seguir prestándose para estos abusos. No se entiende para qué la Intendencia solicita la opinión municipal, si al final, termina ignorándola y permitiendo que estos hechos ocurran y lo que es peor, no haciéndose nadie responsable por los daños".

"Los floridanos no queremos más palabras de buena crianza: le exigimos a Audax S.A que se comporte como un buen vecino, y al Gobierno que garantice la tranquilidad de nuestros vecinos, que por cierto, valen mucho más que los negocios de una sociedad anónima", concluyó la autoridad comunal.

PURANOTICIA