Alberto Plaza y Mauricio Jürgensen protagonizaron un fuerte cruce tuitero

La discusión empezó luego de que el ex «Bienvenidos» se refiriera de mala manera a un show que vio del artista.

Una discusión a través de Twitter protagonizaron el cantante Alberto Plaza y el periodista Mauricio Jürgensen tras un comentario de este último.

Todo partió luego de que el ex panelista de «Bienvenidos» contara algo que se hizo viral en la red social, una historia personal, que parezca mentira, pero que de verdad pasó.

"Una vez vi un musical entero de Alberto Plaza en el Municipal de Las Condes. Tres horas y media. Y sobreviví", escribió.

Recibiendo a los minutos la respuesta del intérprete de «Que cante la vida».

"Debe ser muy denigrante tener que ir a ver un musical de alguien que detestas solo porque te lo ordena tu jefe. Por suerte nunca he tenido que leerte o verte por obligación".

Luego el comunicador aseguró a Plaza que no lo odia ya que "hay más gente para eso. Solo que tu musical era pésimo. Y demasiado largo. Saludos".

Pero el cantante nuevamente arremetió, "yo cuando encuentro algo pésimo, me salgo, y a otra cosa. No me quedo hasta el final sufriendo. Saludos!".

Pero el round tuitero siguió con Jürgensen diciendo, "me reí más de lo que sufrí, la verdad. Aunque no era comedia, según recuerdo. Y me divertí mucho escribiendo la crónica de esa velada. Porque tú lo sabes bien: pega es pega. Saludos".

Finalmente el creador de «Amante bandido» terminó la discusión diciendo que "no es la primera vez que llevas la crónica escrita desde antes. Ah, y un detallito: sí era comedia. ¿Ve que no se concentró, porque estaba pensando cómo tirar palos?".

PURANOTICIA