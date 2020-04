Adriano Castillo no convenció en el "desafío tropical" y fue eliminado de «MasterChef»

Los participantes del espacio tuvieron que completar una prueba donde debían preparar un plato salado a base de frutas tropicales.

Una inesperada dinámica se vivió en el capítulo de este jueves de «MasterChef Celebrity» de Canal 13, el que dejó un nuevo participante eliminado.

"En la mente del chef" se llamó la actividad donde los concursantes debían terminar las preparaciones de los chefs y jurados Fernanda Fuentes y Jorge Rausch.

Natalia Duco, César Campos y Carlos Zárate se salvaron de la eliminación, pero Marcelo Marocchino, Nacho Pop, Rocío Marengo, Adriano Castillo y Betsy Camino tuvieron que someterse a la prueba para no abandonar el espacio.

Para no salir del programa, debieron preparar un plato salado con frutas tropicales, (Desafío Tropical), lo que fue logrado por todos, pero uno no de ellos no convenció al jurado.

Se trata de Adriano Castillo, conocido popularmente como Compadre Moncho, luego de presentar "feijoa en el infierno", plato al que le "falló el balance de sabores", según le criticaron.

Rausch y Fuentes lamentaron la partida del ex integrante de «Los Venegas» a quien consideran una persona espectacular y un ejemplo para todos.

"Es un momento triste, a los actores generalmente cuando terminamos un trabajo nos deja un aire de tristeza", dijo Adriano, para luego agradecerle a los jueces todo su cariño. "Como decía Pedro Vargas: 'Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido'", cerró.

Y en su cuenta de Instagram, Castillo escribió, "di mi mejor esfuerzo y, pese a no saber NADA de cocina antes del programa, creo haber tenido un digno cometido".

Para finalmente agregar que, "eso fue todo, por ahora. Si algún día hay un repecaheje, con las curiosas restricciones de este nuevo mundo, les preparé un nuevo pollo al wok (con menos picante esta vez, eso sí) por streaming", afirmó.

