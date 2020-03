Adriana Barrientos y acusaciones de Luli: "Todo por un minuto de fama"

Luego de ser acusada de "asesina", la 'Leona' aseguró en su cuenta de Instagram que "yo no he matado a nadie" y que "es lo más feo y triste de lo que me han acusado en todo este tiempo".

En diversas "Historias" subidas a su cuenta de Instagram, Nicole "Luli" Moreno subió fotografías de Adriana Barrientos acompañada de el mensaje de "Asesina", situación que se ha transformado en el gran tema de la farándula nacional este lunes 9.

Si bien, se desconocen las razones que tuvo Luli para emitir estas duras acusaciones, lo cierto es que dijo que "las asesinas y asesinos de televisión deben estar en la cárcel, donde tuvieron a mi hijo".

En otra publicación sostuvo que "dónde está el gobierno de Chile, dónde están los Carabineros de Chile, dónde está la investigación, dónde está la PDI, donde no están los corruptos. Ahora es el momento de demostrar".

No obstante, frente a estas palabras, fue la aludida quien abordó la polémica.

A través de sus "Historias" de Instagram, la 'Leona' señaló que "amigos, estoy muy triste. No sé nada de nada, no sé si fue en el vivo, de anoche o qué".

"Yo no he matado a nadie. Es lo más feo y triste de lo que me han acusado en todo este tiempo", agregó Barrientos.

También dijo que "no tengo idea por qué la gente me calumnia de esta manera. No tengo idea qué he hecho yo para ganarme el título de asesina. No tengo idea. Pregúntenle a quién posteó".

"Gracias por la preocupación, los quiero, los amo a todos. Hace una hora y media que mi teléfono explotó de una manera salvaje. Yo no tengo que darle una explicación a ustedes porque no tengo idea por qué se posteó eso tan feo que el día de hoy me hace tanto daño", añadió la ex participante del reality «1910».

En conversación con el diario La Cuarta, la modelo indicó que estaba a la espera de que sus amigos la lleven a la clínica, ya que se sentía muy mal por las acusaciones de Luli.

"Es súper mala persona. Todo por un minuto de fama. Como no se inventa un romance", indicó Barrientos.

Finalmente, la 'Leona' aseguró que "yo no puedo ver nada de lo que escribe ella. Me tiene bloqueada".

