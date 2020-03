Actriz de «Luis Miguel, la serie» reveló que junto a su hija tienen coronavirus

Camila Sodi, quien interpreta a Erika en la ficción, anunció la noticia a través de historias de Instagram.

Diversos famosos y figuras del espectáculo han anunciado que se han contagiado con coronavirus y uno de los últimos casos es la actriz de «Luis Miguel, la serie» Camila Sodi y su hija con Diego Luna.

La mexicana de 33 años que interpreta a Erika, la polola del cantante en la ficción, comunicó la noticia a través de historias de Instagram.

"Empecé a tener todos los síntomas y luego mi hija (Fiona Luna) se sintió muy mal. Le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva, lo cual significa que yo también estoy positiva. La única razón por la cual les estoy contando eso es que entre nosotros nos tenemos que cuidar y nos tenemos que dar tips", comenzó diciendo.

La también sobrina de Thalia, había anunciado que estaría en cuarentena en su casa junto a su hijos, ya que había estado en contacto con un amigo que resultó positivo al Covid-19.

Además señaó que no todas las personas tienen los mismos síntomas, "algunos tienen fiebre, yo nunca subí de los 37,5 grados, dolores de panza, la panza revuelta con mucho gas, la boca seca... Si tienes 30 o menos y no tienes calentura fortísima y no sientes que no puedes respirar, por favor no vayas a hacerte la prueba y quédate en tu casa", añadió.

Finalmente, la artista hizo un llamado a todos sus seguidores, "guárdense en sus casitas. Quiero que todos estén sanos, que nos apoyemos y que nos mandemos amor", cerró.

