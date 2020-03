Actriz Andrea Velasco reveló que contrajo el coronavirus en Estados Unidos

La actriz Andrea Velasco, dio a conocer que resultó positiva al examen del coronavirus.

La artista que alcanzara el reconocimiento masivo tras participar en la trilogía de las películas «Que pena tu vida» reveló esto a través de redes sociales.

La joven, actualmente vive en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, desde donde ha ido comentando sus síntomas.

Este jueves, escribió que el pasado viernes 13 de marzo, se le confirmó que estaba contagiada, "ok, estoy dentro de la lista de bajo riesgo, cara de gripe satánica no más".

Luego, en un nuevo reporte señaló que se "agarró el bicho" y comenzó a tener una "tos satánica y dolores de cabeza que van y vienen. No salgo ni a la esquina", afirmó.

También se dio el tiempo para entrengar consejos a la gente que no es parte del grupo de mayor riesgo a quedarse en cama tras sentirse mal, y no concurrir a hospitales, para darle "prioridad a los mayores de 60 años, personas con diabetes, hipertensión o problemas respiratorios".

Finalmente, aseguró que "más tarde que temprano todos tendremos el bicho, a unos les dará más suave que a otros, lo importante son nuestros mayores de 60 y personas con otras condiciones de salud. A no desesperar y a quedarse en casa", cerró.

