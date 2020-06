Actores de «Glee» denuncian ataques de racismo de parte de Lea Michele

Esto ocurrió luego de que la protagonista de la exitoria serie condenara el racismo en contra de George Floyd.

La muerte de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis ha desatado numerosas y violentas protestas en Estados Unidos.

En estas manifestaciones algunas celebridades se han sumado asistiendo a marchas y otras han apoyado a través de redes sociales, como lo hizo la actriz y cantante Lea Michele.

La artista, a través de Twitter publicó un mensaje que su compañera en «Glee», Samantha Ware, aprovechó para exponer un acto acoso racista que sufrió por parte de Michele.

"George Floyd no merecía esto. Este no fue un incidente aislado y debe terminar", escribió Lea, quien interpretó a Rachel Berry en exitosa serie. Y a raíz de esto, Ware, que hizo el rol de Jane Hayward, acusó a su compañera.

"¿Recuerdas cuando convertiste mi primer trabajo en televisión en un infierno? Porque yo nunca lo olvidaré. Creo recordar que dijiste a todo el mundo que si tuvieras la oportunidad te cagarías en mi peluca. Entre otras traumáticas microagresiones que hicieron que me cuestionara mi carrera en Hollywood", escribió Ware quien apareció en 11 episodios de la serie en la temporada seis el 2015.

Pero no solo Ware acusó a Michele, ya que otro miembro del elenco de «Glee» se sumó a esto, se trata de Dabier, quien tuvo presencia en un solo episodio durante el 2014. "No me dejaste sentarme en la mesa con los otros miembros del reparto porque 'no era parte de eso'. Que te jodan, Lea", afirmó.

Pero esta vez no es la primera que Lea Michele es acusa de abuso de poder en el set de la serie, ya que hace algún tiempo Naya River (Santana Lopez) declaró que trabajar con ella fue un "verdadero infierno".

"Ella comenzó a ignorarme, y finalmente llegó al punto en que no me dijo una palabra durante toda la sexta temporada", escribió Rivera en su autobiografía Sorry Not Sorry.

