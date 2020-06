Actores de «100 días para enamorarse» confesaron que el final ya está escrito

Teresita Commentz admitió que no aguanto la curiosidad y se leyó el último capítulo de la ficción que se encuentra en receso.

La teleserie «100 días para enamorarse» de Mega entró en receso indefinido el pasado 22 de abril, debido al impedimento de grabar más capítulos por la pandemia del Covid-19.

Desde entonces que la ficción esta fuera de pantalla, lo que ha sido aprovechado por su guionista, Rodrigo Bastías, quien ya escribió el final de la historia.

Y sobre esto se refirieron los propios actores, quienes en conversación con la página web de Mega revelaron que el guión con el desenlace lo tienen en sus manos.

"La terminó de escribir y nosotros ya la hemos recibido", indicó Luz Valdivieso.

Por su parte, Teresita Commentz confesó que no aguantó la curiosidad. "Tuve que leerlo porque me intrigaba saber qué pasaba", dijo, provocando las risas del resto de sus compañeros que estaban presentes a través de Zoom.

En tanto, Marcelo Alonso manifestó que leer los capítulos finales es como "hacer una rara tarea, hacer una tarea rarísima".

A lo que Luz agregó que sentía lo mismo: "Es como una tarea para el próximo año, que se me va a olvidar cuando me toque entregarla. No he leído el final".

PURANOTICIA