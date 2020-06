Actor de «The Flash» fue despedido por una serie de mensajes racistas y misóginos

El actor Hartley Sawyer de la serie «The Flash» fue despedido por varios mensajes racistas y misóginos que publicó años atrás en redes sociales.

La cadena The CW y los productores de la ficción basada en el héroe de DC Comics tomó la drástica medida luego de que sus comentarios, escritos entre 2012 y 2014, se viralizaran.

"Todas las mujeres deberían estar en granjas sexuales" o "las actrices están muy gordas, ¿dónde están las chicas delgadas?", fueron algunos de los posteos que escribió el interprete de Elongated Man entre la cuarta y la sexta temporada de «The Flash».

Desde la producción aseguraron que no toleraran acciones de este tipo. "Hartley Sawyer no volverá a la temporada 7. En lo que respecta a los posteos del señor Sawyer en redes sociales, no toleraremos connotaciones denigrantes que apunten a cualquier raza, etnia, género u orientación sexual. Esto solo remarca lo anti ético y opuesto a nuestros valores y políticas", indicaron.

Hartley Sawyer (Elongated Man) has been fired from CW's 'THE FLASH' following a series of tweets referencing assault, misogyny, homophobic slurs, and racism. #TheFlash pic.twitter.com/MslXVSciQD