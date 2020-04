Actor de «La Casa de Papel» quiere que Arturo Vidal aparezca en la exitosa serie

Darko Peric, quien interpreta a Helsinki, sostuvo que el chileno "da el perfil" para aparecer en la ficción de Netflix.

Arturo Vidal no sólo se ha ganado la popularidad en el mundo del fútbol por su aspecto físico y corte de pelo, sino que también fuera de la cancha y en el ambiente de la televisión.

Es que el volante chileno del Barcelona fue solicitado para participar en la famosa serie española «La Casa de Papel», donde uno de los actores, Darko Peric, imaginó al seleccionado en la saga.

"Siempre lo digo. Hay un jugador del Barça que tiene un aspecto así más punki, que es Vidal. Arturo Vidal. Yo creo que para la serie, para la ficción, da el perfil", reconoció el serbio, quien encarna al personaje de Helsinki en la serie de Netflix, en entrevista con el sitio del cuadro catalán.

Además, recordó que estuvo cerca de conocer al "King", pero que de momento no se ha dado el encuentro: "Con Vidal hemos coincidido en un evento en Barcelona, pero no lo conozco. No conozco a Messi. Estuve en el Circo de Soleil, pero no lo conozco personalmente. Sé quiénes son, pero no los conozco personalmente".

También, agregó que ha hablado con ex jugadores del club y también con actuales: "Hablé con Dani Alves y es super fan y una persona maravillosa. Así que con Neymar todo bien, que era de los primeros superfan mediáticos. A Rakitic lo conozco personalmente, hablamos el mismo idioma, él es croata y yo soy serbio, somos de la misma zona. Con Griezmann comparto la pasión por el básquetbol".

PURANOTICIA