Accidentada gira de Madonna ya suma 15 shows suspendidos

La "Reina del Pop" se vio obligada a cancelar su show en París debido a una caída que sufrió la semana pasada, la que incluso la tiene caminando con ayuda de un bastón.

Con la de este domingo 1 en París, Madonna ya suma 15 shows suspendidos de su gira mundial Madame X Tour.

Esta vez, la cantante se vio obligada a cancelar su presentación debido a una caída que sufrió la semana pasada, la que incluso la tiene caminando con ayuda de un bastón.

"Aquí estoy: carne y sangre", escribió en Instagram la artista de 61 años.

"Si tan sólo las rodillas no se torcieran y el cartílago no se rasgara y nada doliera, y las lágrimas nunca cayeran de nuestros ojos", agregó la artista estadounidense.

La cantante también explicó que el viernes se había caído del escenario cuando, "por error", le sacaron una silla y se golpeó duramente la espalda.

"La otra noche saqué el show adelante, pero sólo porque odio decepcionar", confesó Madonna.

La Reina del Pop dijo también acerca de esa caída que "me duele mucho, pero no quiero su piedad. Yo fui quien quiso hacer esta gira y la terminaré cueste lo que cueste. Me considero una guerrera. ¡Nunca renuncio, nunca me rindo! Es un milagro que haya llegado tan lejos (en la gira), pero mucho tiene que ver con el hecho de que hago seis horas de rehabilitación todos los días, tres horas antes del espectáculo y tres después con múltiples terapias''.

