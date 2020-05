A los 92 años fallece el actor Jerry Stiller, padre de Ben Stiller

El actor estadounidense Jerry Stiller, que se hizo famoso en Broadway y luego en la mundialmente conocida serie televisiva «Seinfield», falleció este lunes de causas naturales a los 92 años, según informó su hijo Ben Stiller.

Stiller y su esposa, Anne Meara, comenzaron a escribir y protagonizar rutinas y actos de comedia -tanto en escenarios como para la televisión- en los años '60.

Luego, hizo de Frank, el padre cascarrabias de George Costanza, en la reconocida serie «Seinfeld», un papel por el que ganó el premio de aparición más graciosa masculina como actor invitado en una serie de televisión en los American Comedy Awards en 1989. En 1997, fue nominado a un Emmy por ese mismo papel.

También caracterizó al padre de Leah Remini en la comedia «The King of Queens» y protagonizó junto a su hijo, Ben, los filmes de «Zoolander».

"Lamento informar que mi padre, Jerry Stiller, murió de causas naturales", escribió su hijo en un tuit.

"Era un gran padre y abuelo, y fue el esposo más dedicado para Anne por unos 62 años. Será muy extrañado. Te amo, papá", concluyó.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5