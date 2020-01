3ª temporada de «Carmen Gloria a tu servicio» incluirá una sección de Educación Cívica

Carmen Gloria Arroyo señaló que la decisión se tomó luego del inicio del estallido social y aseguró que esto permitirá "romper mitos, sobre todo por el proceso constituyente".

En algunos meses más, Carmen Gloria Arroyo volverá a la pantalla de TVN con la tercera temporada de uno de los programas más exitosos del horario de la tarde, «Carmen Gloria a tu servicio».

Y debido al estallido social que inició el 18 de octubre del año pasado, la abogada reveló que el espacio agregará nuevas temáticas como una sección de Educación Cívica.

Una de las decisiones que se tomaron fue sacar el martillo del logo, "porque no vamos a estar restringidos a lo legal, sino que trataremos otras aristas sociales como la conversación de temas contingentes", declaró a La Cuarta.

Sobre los temas que tratarán está la "Educación Cívica de los ciudadanos, los derechos y deberes que tenemos y que, a veces, se nos olvidan. A su vez, la participación que debemos tener en todos los procesos democráticos del país", agregó.

Sobre este tema, se abordará, "cuáles son tus derechos como ciudadanos, los derechos que contempla la situación a raíz de grandes temas que se han puesto en la palestra. Este espacio nos permitirá trabajar mucho en romper mitos, sobre todo por el proceso constituyente. Es importante que la gente esté conectada con lo que pasará y cómo".

Pero esta nueva temática en el espacio del canal estatal no quiere decir que dejarán de lado los casos.

"No vamos a dejar los casos de lados, vamos a tener tres áreas en el programa que siempre han estado, pero en menor grado. Esta una parte del set, donde se ubicará el estrado, la parte judicial con el martillo y todo. Hay otro de la sección, de la pizarra, donde tenemos a un invitado que llega hablar sobre un tema. Aquí va de todo: políticos, ministros, médicos, etc. Y la última, en la que presentaremos a nuestro profesor de Educación Cívica, además de un sector de conversación más íntimo que tiene una visión distinta, ejemplificadora de otros. No queremos debate, ni peleas, queremos soluciones", cerró.

PURANOTICIA