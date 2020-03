Senador Lagos Weber: “Pareciera que no hay de otra que aplicar cuarentena progresiva”

Parlamentario PPD por la región de Valparaíso señaló que aún se podrían considerar medidas más drásticas para frenar el aumento de contagios en el país.

Tras la jornada extraordinaria de comisión de Hacienda, en la cual se escuchó al ministro de la cartera, Ignacio Briones, entregar detalles de las medidas económicas para entregar mayor liquidez a las pequeñas y medianas empresas que han sido afectadas por la emergencia sanitaria del coronavirus, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) sostuvo que, a pesar de la fuerte y positiva inyección de recursos que hará el Gobierno con el paquete de medidas anunciadas durante el pasado jueves, aún se podrían considerar medidas más drásticas para frenar el aumento de contagios en el país.

En materia económica, el parlamentario aseguró que "no hay ningún otro país en América Latina que esté poniendo recursos por sobre 11.700 millones de dólares para hacer frente a la crisis que viene ahora y de carácter transitorio, porque muchos de esos países no tienen las cuentas ordenadas, ni la capacidad, a veces, de ahorrar para tener los recursos necesarios y hacer frente a las crisis que se vienen. Nosotros en Chile, muchas veces damos por descontadas muchas cosas, pero basta mirar al lado lo que están haciendo otros países donde también lo van a pasar mal, pero donde se han tomado medidas más drásticas desde el punto de vista sanitario, y espero que en Chile tomemos medidas más drásticas para evitar el contagio. Pero además, tenemos la capacidad de acudir a recursos que son de todos los chilenos, porque hemos sido capaces de ahorrar de manera responsable".

Respecto de tomar medidas más estrictas en torno al tránsito y la movilidad de las personas, el senador PPD indicó que "me imagino que la autoridad eso lo estará evaluando, pero sin embargo, cuando uno ve lo que ha sido la experiencia internacional en esto. Pareciera que no hay de otra que aplicar cuarentena de manera progresiva, tal vez por comuna, pero ir viendo dónde están los casos mayores, pero aquí lo que hay que hacer es quedarse puertas adentro y hacer un esfuerzo tremendo con los costos que esto tiene, de lo contrario, la experiencia internacional nos demuestra que los costos pueden ser muy grandes".

LLAMADO A LA BANCA

En línea con las propuestas económicas que han sido puestas sobre la mesa por el Gobierno, uno de los aspectos que sugirió el parlamentario incorporar dentro de las medidas coordinadas, es el anuncio de algunos bancos de retrasar en tres meses el pago de cuotas de créditos hipotecarios y de consumo para sus clientes, iniciativa que el parlamentario indicó espera que "la banca pudiera tener un criterio en común".

"Una de las medidas que no han sido abordadas por las autoridades de Hacienda, porque no era parte de lo que anunciaron y que creo habría que entrarle muy duro, es a los compromisos que tienen muchos hogares chilenos con el sistema financiero. En esta materia, hay bancos que a título individual dijeron que iban a otorgar facilidades, y se lo hemos pedido al Ministro de Hacienda formalmente, que acá haya una coordinación entre la banca para tener claridad sobre qué medidas se van a proponer y qué costos van a tener; porque una cosa es decirle a alguien que le postergo el pago de cuotas en tres meses, y otra distinta es decirle que se posterga ese pago a costo cero, al valor de la UF o con interés, por lo que creo sería muy importante, con el esfuerzo que se está haciendo desde el aparato del Estado, que la banca pudiera tener un criterio en común", indicó Lagos Weber.

En materia legislativa, para el integrante de la comisión de Hacienda del Senado, "muchos de estos proyectos requieren ley; alguien podría decir que es un trámite, pero de igual forma hay que hacerla. Y cuando uno se empieza a meter en la ley ve los detalles y se da cuenta que estas medidas no afectan a los cuenta propia, o tal vez el beneficio llega sólo a un sector, ya sea taxis colectivos o a las trabajadoras de casa particular, por ejemplo. El tema acá son los detalles y la rapidez, porque no está claro por cuánto tiempo más vamos a seguir funcionando, entre comillas, de manera normal. El proyecto de ley se debería presentar este lunes, y nosotros ahí conoceríamos qué medidas hay en concreto".

PURANOTICIA