Walter Montillo y su retiro: "La decisión la tomarán mi señora y mi hijo"

Mientras Universidad de Chile desarrolla su fase 2 de entrenamientos presenciales en medio de la pandemia del coronavirus, Walter Montillo, quien fue uno de los fichajes fuertes del equipo para la temporada 2020, se refirió a sus expectativas de cara al resto de la temporada.

En declaraciones a radio Cooperativa, el jugador argentino explicó que esperará hasta fin de año para ver su renovación con la U: "Esperé mucho tiempo para volver a ponerme esta camiseta y la decisión la tomaremos más adelante, porque hay que ver del lado del club qué piensan ellos de mi rendimiento y lo que puedo dar al plantel o al club".

"Es una decisión que no pasa más por mí, me siento bien, físicamente me siento realmente bien y espero brindar a la U lo que necesita en el tramo final del año, pero la decisión la tomarán mi señora y mi hijo, que está grande y tiene cosas en Argentina, sus proyectos", complementó.

Además, Montillo señaló que los estudiantiles tienen "la humildad para conseguir cosas importantes. Soy un convencido de que va a dejar todo, así que los hinchas que se queden tranquilos. En eso vamos a tratar de dar lo mejor para que a la U le vaya bien".

Finalmente, el volante de 36 años destacó que el elenco laico debe pelear por el título: "Si miramos hacia atrás, lo hecho en el torneo pasado, es un buen comienzo, pero no tenemos que conformarmos con lo que hemos conseguido".

