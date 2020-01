Walter Montillo y cruce ante Colo-Colo: "Nunca me pasó que debutara en una final"

El experimentado volante señaló que ha esperado por mucho tiempo volver a jugar con la camiseta de la U.

El mediocampista argentino Walter Montillo habló de lo especial que será redebutar con la camiseta de Universidad de Chile y específicamente en la final de la Copa Chile frente a Colo-Colo, en duelo a jugarse este miércoles en Temuco.

El ex jugador de Tigre regresó al elenco colegial 10 años después de ser figura. La 'Ardilla' llega a un equipo en el que destacó en las temporadas 2008, 2009 y 2010 con un registro de 15 goles en 84 partidos en todas las competiciones, en las que conquistó un Torneo de Apertura.

De cara a su reestreno, el volante de 35 años señaló en diálogo con el sitio oficial del club que "nunca me pasó que debutara en una final. Ojalá pueda estar a la altura para ayudar a mis compañeros para conseguir un título más".

"Es un partido especial no porque es el clásico rival, sino que he esperado mucho tiempo para jugar por la camiseta de la U", agregó.

Respecto a la manera que la U clasificó a la final de Copa Chile, por la no presentación de Unión Española, Montillo indicó que "creo que nunca había escuchado que pasara algo así. No sé el motivo, es un problema de ellos, pero nosotros teníamos muchas ganas de jugar porque hace tiempo no lo hacíamos de manera oficial y era una linda oportunidad para llegar con más ritmo a la final".

"Pero fue lo que nos tocó, viajamos a La Serena, conocimos un poco la ciudad, pero ahora estamos enfocados en el partido del miércoles, que es muy importante y vital para la historia del club", complemento.

Para terminar, el oriundo de Lanús espera quedarse con el título de Copa Chile para comenzar a sepultar un año 2019 ingrato para los azules.

"El plantel sufrió mucho en el torneo del año pasado, no se sumaron los puntos que el club merece porque dejan todo en cada entrenamiento, pero esto es fútbol. A los equipos grandes también les toca pasar por las malas", dijo.

"Es un partido lindo para empezar con el pie derecho y que este año sea mejor que el anterior. Ojalá la gente pueda disfrutarlo con nosotros pasando tranquilidad en la cancha", sentencio.

🎥 Walter Montillo adelantó la Final de #CopaChileMTS: "Para mí es un partido especial porque hace mucho tiempo que estoy esperando poder jugar con la camiseta de la U". Revisa lo que nos contó en entrevista con el Club ⬇️#VamosLaU 🤘https://t.co/TG2rJI4egF — Universidad de Chile (@udechile) January 20, 2020

