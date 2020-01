Walter Montillo: "Nosotros tuvimos las mejores chances y el penal nos descolocó"

A pesar de la derrota ante Colo-Colo, el experimentado volante rescató el juego del equipo y aseguró que "concentrados conseguiremos los resultados".

Pese a hacer un buen partido, Walter Montillo no pudo celebrar en su redebut en Universidad de Chile. El volante argentino fue la figura de la U, pero no pudo evitar la caída de los azules en la final de la Copa Chile ante Colo-Colo.

El jugador proveniente de Tigre sostuvo que el cotejo fue parejo, e incluso señaló que los universitarios fueron más que el cuadro popular en la cancha del Germán Becker.

"El partido fue parejo por momentos, nosotros tuvimos las mejores chances y el penal nos descolocó. Cuando cometes errores se pagan. El gol llegó muy tarde pero hay que seguir trabajando, y por momentos el equipo jugó bien y disminuir el margen de error, estando concentrados conseguiremos los resultados", dijo.

De todas formas, el campeón con los laicos el 2009 se tiene fe para lo que se viene el 2020: "La U siempre deja esperanza. Sabemos que el año pasado no fue bueno. los puntos y el promedio no los ayudan. Nos pone triste no haber ganado la copa y esto es fútbol, hay que levantar la cabeza seguir trabajando y creo que podemos hacer un buen torneo".

