Waldo Ponce aseguró que no se fue a Colo-Colo por amor a la U

El ex defensor de la Roja reveló que Claudio Borghi lo quiso llevar al Cacique cuando la U estaba en quiebra.

Waldo Ponce, ex defensor de Universidad de Chile, detalló cuando Claudio Borghi, en su calidad de entrenador, quiso llevarlo a Colo-Colo, revelando que desechó la oferta por amor al cuadro azul.

En conversación con radio Cooperativa, Ponce afirmó que "era capitán de la U, que estaba en quiebra, y Borghi me dice que me quiere en el equipo".

En la misma línea, detalló que "teníamos que negociar el contrato con mi padre, así que le dije a él, que me ayudaba en mis temas, que se reuniera con Colo-Colo por respeto, pero no me iba a ir, independiente de lo que pagaran".

El ex seleccionado nacional aseguró que "pagaban tres veces más, era un contrato a tres años y no me fui, por los colores, mandó el corazón más que lo profesional".

Además, el ex zaguero confidenció que "otra cosa que hice por la U, sin que me apretaran el cuello, fue que estuve dos años sin cobrar un peso. No me fui en el peor momento, no me fui arrancando, pero eso la gente lo reconoce. La gente lamentablemente no toma las decisiones".

PURANOTICIA