Veedor del Barcelona: "Me consta que Arturo Vidal no se quiere marchar"

Andre Cunha descartó también que el club blaugrana busque el regreso de Alexis Sánchez: "No es un jugador que esté en el radar del equipo", aseguró.

Ya es toda una teleserie la incertidumbre sobre el futuro de Arturo Vidal de cara a la próxima temporada, pues desde hace meses que la prensa europea comenta que el volante chileno podría dejar el Barcelona para partir a diferentes clubes, como el Inter de Milán, Newcastle, entre otros.

Pero el deseo del seleccionado nacional sería mantenerse en el cuadro catalán, según dio a conocer el brasileño André Cunha, veedor del conjunto blaugrana.

"Acá la pregunta sobre la salida de Arturo Vidal la tiene que contestar el propio jugador. Sin embargo, a mí me consta que Vidal no se quiere marchar del club. Está muy contento y el club también con el jugador. Se lo aseguro, en este momento no existe ninguna oferta oficial para que el chileno pueda marcharse de Barcelona", reconoció en diálogo con La Cuarta.

"Existe una excelente relación de Vidal con Lionel Messi, el verdadero líder del equipo. Esa es otra razón por la que veo muy complicado que Vidal se marche de la institución", agregó.

Además, Cunha aprovechó de descartar el rumor sobre un posible regreso de Alexis Sánchez al elenco catalán.

"No creo que Alexis Sánchez regrese al Barcelona, como se ha dicho por ahí. No es un jugador que esté en el radar del equipo. Se está buscando otro perfil de jugadores. Por eso, lo veo muy complicado", enfatizó.

