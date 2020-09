Valber Huerta y el duro calendario de la UC: "Supimos de un principio que iba a ser así"

El defensor cruzado afirmó que están preparados físicamente para afrontar todos los partidos que se le avecinan al club.

Valber Huerta, defensor de Universidad Católica, aseguró este martes que el plantel cruzado se encuentra preparado para afrontar un duro calendario, con una seguidilla de partidos en el plano local y en la fase grupal de la Copa Libertadores 2020.

Tras la derrota con Unión Española, el elenco de la franja deberá recibir a Coquimbo Unido, visitar a Huachipato y hacer de local frente a Audax Italiano. Luego, la UC se enfocará en el plano internaciomal recibiendo el 16 de septiembre a Gremio, visitará a América de Cali el 23, luego será forastero el 29 contra Gremio y finalizará en San Carlos ante Inter el 22 de octubre.

Ante esta apretada agenda, el zaguero indicó en rueda de prensa que "desde un principio supimos que iba a ser así. La pandemia y el hecho de estar en casa se extendió mucho mas de lo que nosotros pensamos, las fechas se acortaron. Desde que volvimos sabíamos que íbamos a jugar a mitad de semana y fin de semana".

"Ahora comienza esa seguidilla de partidos, pero creo que hemos trabajado muy bien y creo que estamos preparados físicamente para afrontar todos esos partidos. Tenemos un plantel muy rico en todas las posiciones y vamos a necesitarlos de todos para poder afrontar lo que viene", añadió.

Respecto al traspié del fin de semana con Unión, perdiendo el invicto en el torneo, Huerta dijo que "estamos tranquilos. No era lo que esperábamos para la vuelta del campeonato. Teníamos muchas más expectativas de poder conseguir un triunfo. No fue así, pero tenemos la plena confianza de que fue un traspié, de que seguimos arriba, de que vamos a seguir trabajando para que no vuelvan a ocurrir situaciones como las que se dieron en el partido, corrigiendo errores y trabajando para poder seguir haciendo las cosas bien".

Por último, de cara al choque en la precordillera con Coquimbo Unido, el jugador de 27 años indicó que "ya vimos los errores a corregir, vimos las cosas que hicimos bien, y estamos trabajando durante esta semana el partido difícil que se viene".

PURANOTICIA