US Open se suma a Roland Garros y baraja opción de desarrollarse sin público

En caso de decir presente en el cuarto major del año, el tenista chileno Cristian Garin, actual 18 del ránking ATP, defendería la segunda ronda que alcanzó en 2019, donde cayó ante el australiano Álex de Miñaur.

Recientemente, la Federación Francesa de Tenis anunciaba que barajaba la posibilidad de realizar Roland Garros a puertas cerradas para poder garantizar su desarrollo, programado para septiembre, en medio de una crisis sanitaria del coronavirus que no parece tener fecha de término.

A dicha idea se le acaba de sumar el US Open, pues el Oficial Principal de Ingresos del organismo, Lew Sherr, aseguró en entrevista con el portal Sports Business Daily que también sopesan la opción de realizar el torneo sin público asistente.

"A medida que hemos ido avanzando, he llegado a reconocer el logro que sería jugar, y considerar que nuestros fanáticos se están perdiendo el juego y que estarían emocionados de ver la competencia. necesitamos pensarlo de una manera diferente. Es un evento diferente. Se transmitiría de manera diferente, se consumiría de manera diferente, no sería solo jugar el US Open como lo conocemos con asientos vacíos", apuntó.

Además, Sherr explicó que los auspiciadores han llevado bien la idea de no tener espectadores presenciales, puesto que con los derechos de transmisión igualmente asegurarían un ingreso económico importante.

"Hay que considerar que tenemos 850 mil personas que asisten a este evento, pero también hay cientos de millones de fanáticos que ven el US Open alrededor del mundo y que nunca pondrán un pie en el recinto", concluyó el directivo.

