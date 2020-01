Torrente y duelo con Iquique: "Ellos van a buscar un poco más porque juegan de local"

El entrenador de Everton manifestó que intentarán neutralizar el juego de los 'dragones celestes' para imponer el suyo.

El director técnico de Everton, Javier Torrente, evitó referirse a las amenazas de las barras bravas de varios clubes, para boicotear el campeonato, luego de que Jorge Mora, hincha de Colo-Colo, muriera tras ser atropellado por un camión de Carabineros.

Consultado sobre la materia en conferencia de prensa, el argentino afirmó que "no es un tema que tenga que analizar yo. Creo que está en manos de la ANFP. Ellos decidirán lo que haya o no haya que hacer y en ese sentido prefiero no dar una opinión sobre el tema", según consigna Prensa Fútbol.

Por otra parte, analizó la pasada victoria ante Universidad de Concepción, indicando que "fue un partido más de lucha que de juego, y pudimos alzarnos con los tres puntos sin haber hecho un gran juego en lo futbolístico".

Sobre el próximo compromiso ante Deportes Iquique en el norte, sostuvo que "ellos van a buscar un poco más el partido porque juegan de local. Tienen determinadas características, tratan de sacarle provecho a su forma de juego y debemos neutralizarlo para que el nuestro triunfe".

Cabe recordar que Everton visitará a los "dragones celestes" este domingo 2 de febrero a las 20:30 horas, en lo que será el estreno del nuevo estadio Tierra de Campeones.

