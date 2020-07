Tomás de Gavardo rememoró a su padre a cinco años de su muerte

De Gavardo valoró el silencio que se brindó durante la final de la Copa América en el Estadio Nacional.

Hace cinco años la Selección chilena lograba ganar la Copa América por primera vez en su historia. Sin embargo, dicho 4 de julio también fue amargo para el deporte chileno, pues se notificó el fallecimiento del piloto Carlo de Gavardo debido a un infarto.

En el aniversario de la muerte del "Condor", su hijo mayor, Tomás de Gavardo, recordó la lamentable jornada en declaraciones a Radio ADN: "Íbamos a ver el partido en el campo, tipo 11 de la mañana vi en la televisión que mi papá había fallecido. Mi abuelo creo que fue que me llamó y me dijo que algo había pasado. Por la tele supe lo que pasó. Actué por inercia, no me acuerdo mucho de ese día en realidad. Debo haber tenido quince años".

Tomás rememoró a su fallecido padre: "Lo que me he dado cuenta estos años es que fue un pionero en este deporte. Fue muy difícil llegar. Que un chileno el año 1996 fuera a correr a Sudáfrica y entrar en un círculo muy cerrado y que le haya ido bien, fue como que un país se subió a la moto con él. La gente le agarró mucho cariño".

Además, De Gavardo valoró el silencio que se brindó durante la final de la Copa América en el Estadio Nacional: "Eso no lo supe hasta que me mandaron unas fotos. No vi el partido ese día, pero ver el minuto de silencio, quedé loco. Ahí dimensioné lo importante que era mi papá para el país. Lo querían mucho de todos lados".

