Tigre sobre posible llegada de Walter Montillo a la U: "No lo vamos a regalar"

Un directivo del elenco argentino sostuvo que la "Ardilla" está considerado para la Copa Libertadores 2020.

El regreso de Walter Montillo a Universidad de Chile parece estar muy cerca de cara a la temporada 2020, pues el volante argentino ya habría llegado a un acuerdo con Azul Azul y solamente faltaría que el cuadro estudiantil indemnice a Tigre, actual equipo de la "Ardilla".

Sin embargo, en el cuadro trasandino ya avisaron a la U de que no se quieren desprender tan fácilmente del mediocampista, debido a que lo consideran para la Copa Libertadores 2020.

"Montillo está de vacaciones y estamos esperando su decisión. Viene la Copa Libertadores y su partida complica a Tigre. No lo vamos a regalar", reconoció un directivo de Tigre a El Mercurio.

Según el matutino, los azules no deberían pagar más de US$ 250.000 de indemnización por el pase del jugador y desde el entorno del futbolista dijeron que "finaliza contrato en junio y la copa no le garantiza platas a Tigres por Walter".

En cuanto a otros nombres como posibles refuerzos, Pablo Aránguiz estaría a la espera de su pase por parte de la MLS para ser oficializado como refuerzo azul, Bryan Carrasco tendría un pie y medio en el Centro Deportivo Azul (CDA), mientras que los peruanos Alejandro Hohberg, de Universitario de Lima, y Aldair Rodríguez, de Binacional, habrían sido sondeados por el conjunto laico.

PURANOTICIA