Superliga de Argentina evalúa terminar anticipadamente a causa del covid-19

Días clave para el fútbol argentino en medio de la pandemia causada por el coronavirus. Tanto los equipos miembros de la Superliga como la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sostienen diversas reuniones para definir el futuro de la Copa de la Superliga y del resto de los certámenes paralizados por el covid-19.

Y como el país trasandino está en cuarentena nacional obligatoria, la posibilidad de retomar el fútbol parece más lejana. Así lo confirmó Nicolás Russo, dirigente de la AFA que aseguró que están evaluando terminar anticipadamente los torneos frente al incierto final de la crisis sanitaria.

En declaraciones a Presión Alta de TyC Sports, Russo indicó: "Pensé que esta altura íbamos a estar entrenando, a lo mejor volvemos en septiembre. Por ahí no hay fútbol en todo el año, es una posibilidad".".

El directivo, que también es presidente de Lanús, reveló que este 2020 "es imposible que haya descensos" y agregó que "se está pensando en dar por terminada la temporada sin descensos y ver cómo se definen los ascensos en cada categoría".

Finalmente, el timonel del Granate explicó que existe cierta calma frente a los torneos internacionales: "Si hay algún país en donde no se puede jugar las copas, no se van a reanudar, a lo mejor no se completan hasta el 2021".

La medida de suspender el fútbol argentino afectaría a los siete compatriotas que juegan al otro lado de la cordillera: Paulo Díaz (River Plate), Marcelo Díaz, Eugenio Mena, Gabriel Arias (Racing), Pablo Galdames (Vélez Sarsfield), Juan Fuentes (Estudiantes) y Pedro Pablo Hernández (Independiente).

