Suazo: "La desconexión entre Mario Salas y los jugadores se veía en la cancha"

A pesar de que Mario Salas fue despedido hace casi dos meses de la banca de Colo-Colo, debido a los malos resultados en el Campeonato Nacional, en el plantel del Cacique siguen recordando la salida del técnico.

Gabriel Suazo, volante y lateral del conjunto albo reveló la desconexión que existía entre el "Comandante" y los jugadores del equipo de Macul, lo cual fue clave para la desvinculación del DT.

"Los jugadores tuvimos mucha responsabilidad. Si bien Mario cometió errores como todos, a lo mejor no quiso matizar un poco el tema de su juego, que sí lo hacía quizás cambiaba un poco. Pero nosotros teníamos mucha responsabilidad, porque éramos los que salíamos al terreno de juego a plasmar lo que él quería, que al final no lo podíamos hacer. Y lamentablemente la desconexión entre cuerpo técnico y jugadores se veía reflejada en la cancha", reconoció en conversación con Rodrigo Sepúlveda, en el canal de YouTube del periodista.

Eso sí, el futbolista dijo estar "muy agradecido por todo lo que me brindó Mario. Lamentablemente no funcionó su forma de juego, empezamos de buena forma el campeonato y luego fuimos decayendo. Por distintas circunstancias no se pudo dar el trabajo que nos quería inculcar. Hay veces en que pasa eso con un técnico y no es problema de él ni de nosotros, solo son situaciones en que no conecta el técnico con el jugador. Que no conecta su círculo con el nuestro, son situaciones que luego se transmiten en la cancha",.

Por último, Suazo añadió: "Siempre tuvimos la disposición, entregamos todo por nosotros, porque también sufrimos. Jamás quisimos que Mario Salas partiera del club. El fútbol es así, sobre todo en Colo-Colo donde tienes tres o cuatro partidos malos y ya te quieren afuera".

