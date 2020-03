Sifup y situación del fútbol chileno: "Sería terrible si se decide cerrar la liga"

Gamadiel García, exteriorizó su incertidumbre sobre el futuro del balompié nacional y sobre los dineros que entrega el CDF, los que sirven para pagar sueldos.

El presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), Gamadiel García, exteriorizó su incertidumbre sobre el futuro del balompié nacional, sobre todo en el tema de los ingresos y los contratos de los jugadores, debido a la detención de la actividad debido a la propagación del coronavirus en el país.

Respecto a la suspensión indefinida del fútbol chileno y las complicaciones que podría generar, el timonel del gremio declaró a radio ADN que "son momentos complicados. Hay incertidumbre, si bien tenemos la claridad de este mes con el tema laboral, no sabemos qué nos depara el futuro ni cuanto tiempo llevará volver a las labores cotidianas. Por lo tanto, es un tema que se analiza mientras transcurra los días".

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, ya alertó este martes a los clubes por el futuro de la actividad, principalmente con el temor por los dineros que deben recibir del CDF.

Frente a las platas del Canal del Fútbol, García dijo que "el contrato con Turner no lo conoce nadie, y sería bueno que lo transparentaran. Es una crisis total, viéndolo por el lado de las rentabilidades. Cuando hay ganancias no se ven en los jugadores, pero con las perdidas hay medidas que los afectan. Hay que buscar que el daño colateral sea el menor posible, pero dependerá de la proyección de cuando vuelva el fútbol".

Consultado en qué fecha podría regresar el balompié nacional, el mandamás del Sifup señaló que "en el mejor de los escenarios volvería a finales de mayo, o en junio. Ahí tenemos que saber si la plata llegará de forma integra o no. Me parece que este escenario cambiaría si es que no reciben los dineros de la televisión, porque se emplean para sueldos y remuneraciones".

"Entre más tiempo pasa, más carencias habrá de dinero, puede haber más despidos y sería terrible si por ejemplo se decide cerrar la liga", sentenció.

PURANOTICIA