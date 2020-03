Sifup y paralización del fútbol: "Debió haber sido una suspensión inmediata"

Luis Marín aseguró que la ANFP debió haber suspendido el fútbol nacional desde este lunes y no desde el miércoles.

Finalmente la ANFP decidió suspender el fútbol profesional por 14 días debido al fuerte avance del coronavirus en nuestro país. Después de que la mayoría de los torneos continentales detuvieran sus actividades ante el brote de la enfermedad, el certamen chileno fue uno de los tres últimos en unirse a la paralización.

La lenta reacción causó varias críticas en diversos miembros del balompié criollo, siendo uno de ellos el secretario del Sifup, Luis Marín. En declaraciones a radio Cooperativa, el ex guardameta cuestionó al organismo de Quilín y aseguró que la medida debió decidirse antes.

"No nos parece que el fútbol se suspenda desde el miércoles, creo que debió haber sido una suspensión inmediata, es complicado viajar y que los jugadores estén expuestos y estamos a la espera de que la fecha se suspenda por completo", consignó el dirigente.

Además, Marín apuntó: "No hemos tenido explicación por parte de la ANFP, intentamos comunicarnos tempranamente con el presidente Sebastián Moreno, nos dijo que le devolviéramos el llamado en 10 minutos, no tuvimos respuesta y eso obligó a que nos pronunciáramos sobre lo que creíamos correcto".

Respecto a la cancelación a último minuto de los partidos del lunes, el ex jugador agregó: "Me parece lo más lógico, son las medidas que se están tomando en Europa, con el fin de que no se contagien ellos y sus familias".

Finalmente, el ex seleccionado se refirió a la situación nacional frente al avance del Covid-19: "Si el Gobierno no toma la iniciativa, que son quienes debiesen estar más al tanto, es difícil que la gente pueda tomar una resolución. Hoy estamos en un tema complicado, pasar de una etapa 3 a 4 no es normal, sale una asesora del Minsal y dice que no es conveniente suspender las clases, pasa un rato y se suspenden por completo, entonces ese tipo de descoordinaciones pasan en todos lados".

