Sifup respondió con todo a Aníbal Mosa: "Otra mentira, una más de la plana de ByN"

Gamadiel García contestó las críticas que hizo el presidente de Blanco y Negro a la gestión del gremio de futbolistas en el conflicto con los jugadores del Cacique.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, criticó duramente al Sindicato de Futbolistas Profesionales, por su rol en el conflicto entre los jugadores del Cacique y la dirigencia alba en el tema de la rebaja de sueldos.

"La gente del Sifup no tiene la misma agenda que nuestros jugadores. El Sifup se ha aprovechado de esta situación para tener vitrina. No me hubiese llamado la atención si fueran a la Inspección del Trabajo por el caso de Temuco. Pero ahora hicieron un show porque es Colo-Colo, y necesitan estar en la vitrina. Es lamentable", dijo Mosa.

Pero la entidad presidida por Gamadiel García no quedó indiferente y respondió al timonel del conjunto de Macul a través de su cuenta de Twitter.

"Otra mentira de Aníbal Mosa, una más de la plana de ByN. Con fecha 13/4 se ingresó denuncia contra Deportes Temuco, que al igual que Colo-Colo. Pretende desconocer la legislación laboral. Lo invitamos a rectificar su grave acusación y a aceptar medidas legales que propondrá la DT", publicó el gremio.

Con esto, Blanco y Negro continúa sumando problemas y ahora no sólo con los jugadores.

