Sifup insiste en que Colo-Colo no puede acogerse a la Ley de Protección del Empleo

El hecho de que Blanco y Negro se acogiera a la Ley de Protección del Empleo, después del quiebre con el plantel de Colo-Colo por no alcanzar un acuerdo en la rebaja de sueldos, sigue siendo tema para el Sifup.

El presidente del gremio de futbolistas, Gamadiel García, tal como lo expresó el abogado de la entidad Alfonso Canales, insistió en que la concesionaria no puede tomar esa medida, debido a que los jugadores del Cacique continuaron entrenando.

"Los jugadores se fueron desde el 17 de marzo a sus hogares con trabajo, no se fueron de vacaciones. Desde ahí en adelante hay un un trabajo convenido entre Colo-Colo y sus jugadores. De esa forma se trabajó hasta el día 22 de abril. Cuando ellos dicen que los jugadores llevaban 40 días sin hacer nada es falso. En este caso Colo-Colo no podría acogerse a la ley por el artículo 1, porque los jugadores si han estado trabajando", reconoció el ex delantero en diálogo con radio Futuro.

Además, el timonel del gremio se refirió al caso de Nicolás Blandi: "En Colo-Colo tenemos el problema de Nicolás Blandi, no puede contar con el seguro y no sabe si Colo-Colo le va a poder pagar su salario. La mayor parte de la Segunda División tampoco tienen recursos, porque cada fin de temporada cobran su seguro de cesantía".

Por último, sobre la opción de dar por finalizada la temporada 2020 del fútbol chileno, García sostuvo: "Sería imposible que nuestra actividad terminara. En este momento no es factible".

