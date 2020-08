Sifup criticó a ByN por bono a referentes: ¿Por qué apareció el dinero ahora?

El presidente del gremio, Gamadiel García criticó el hecho que el dinero haya aparecido ahora y no hace tres meses cuando se originó el conflicto con los jugadores.

El presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), Gamadiel García, salió este viernes a criticar a la dirigencia de Blanco y Negro por el manejo de la crisis con los jugadores, que surgió en abril con la decisión de acogerse a la Ley de Protección del Empleo.

El último capítulo de esta serie entre la regencia del elenco popular y el primer equipo pasó por un bono a las figuras del plantel de Colo-Colo, en una medida compensatoria en medio de la crisis existente entre los jugadores y la dirigencia.

El capitán Esteban Paredes buscaba distribuir el monto del bono, de un total de 550 millones de pesos, entre todo el plantel, propuesta que encontró la negativa de otras figuras, como es el caso de Pablo Mouche y Juan Manuel Insaurralde.

Ante este nuevo conflicto, García declaró a radio Cooperativa que "en grupos humanos siempre puede haber una discrepancia. Pero el foco no va en los futbolistas, el foco tiene que ir en por qué aparecieron estos dineros hoy, cuando siempre fue una obligación antes".

"Todo este enredo de derechos de imagen, y todo lo que ha ocurrido en la última semana, para nadie es agradable, para ninguno de los jugadores del plantel. Por qué hoy, y no hace tres meses atrás, cuando había una obligación. Ahí radica el conflicto", añadió el timonel del gremio.

Para terminar la crítica a Mosa y compañía, el ex volante ofensivo dijo que "me parece que la directiva está actuando de una manera que no corresponde. Si esos 500 millones no los pagaron, ¿por qué? Es obvio que va de la mano con la fiscalización de la Dirección del Trabajo y el dictamen que está pronto a salir".

PURANOTICIA