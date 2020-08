Sevilla FC se instaló en semifinales de Europa League y se medirá ante el United

Los españoles derrotaron al Wolverhampton y ahora enfrentarán a los 'red devils' buscando el paso a la final de la segunda competición europea.

El Sevilla FC avanzó este martes a semifinales de la Europa League después de superar este martes en el MSV Arena de Duisburgo por 1-0 al Wolverhampton, gracias a un tanto del argentino Lucas Ocampos en el minuto 88 que permite a los de Julen Lopetegui citarse con el Manchester United el próximo domingo en Colonia.

La conexión argentina entre Éver Banega y el goleador sevillista materializó el premio a la insistencia del equipo cuando el partido se encaminaba a la prórroga; el centrocampista puso un centro al corazón del área que el exdelantero de Quilmes, elevándose entre la defensa, peinó para sorprender a Rui Patricio. Con ello, selló su pase para el duelo ante los 'red devils'.

En el MSV Arena de Duisburgo, escenario inusual y neutral para unos cuartos de final de la segunda competición continental, la potencia y la velocidad de Adama Traoré trajeron de cabeza a los andaluces en los primeros compases. El de L'Hospitalet llegaba de forma repetida a las cercanías de la meta defendida por Bono, y en una de esas acciones, cayó en el área derribado por Diego Carlos (12').

El colegiado italiano Daniele Orsato no dudó en decretar penal, y Raúl Jiménez se encargó de lanzarlo; sin embargo, los titubeos del ex atlético permitieron al portero sevillista adivinar su lanzamiento y poner fin a una racha inmaculada del mexicano desde los once metros: hasta el momento, había anotado las 21 penas máximas lanzadas en su carrera profesional de clubes.

La acción aleonó al Sevilla, que a partir de entonces comenzó a crecer y a acumular ocasiones frente a los de Nuno Espírito Santo. En-Nesyri y Ocampos tuvieron las más claras, sin fortuna, mientras Koundé se encargaba de secar a un Jiménez debilitado tras el fallo frente a Bono.

Con los mismos protagonistas tras el paso por vestuarios, los de Julen Lopetegui lo siguieron intentando. En una de las más claras, en el minuto 61, Rui Patricio tapó un remate de En-Nesyri, y poco después Koundé estuvo a punto de sorprender de cabeza. Tuvieron que aguardar, sin embargo, hasta el minuto 88, cuando Suso tocó en corto para Banega, que puso un balón templado para que Ocampos cabeceara al fondo de las mallas.

De esta manera, el cuadro español se verá las caras este domingo (15:00 horas en Chile) en el Stadion Köln de Colonia con el Manchester United, que el lunes necesitó acudir a la prórroga para solventar, con un tanto de penal de Bruno Fernandes, su eliminatoria de cuartos con el Copenhague (1-0). Si consiguen derrotar a los de Ole Gunnar Solskjaer, lucharían por su sexta consagración en su competición preferida.

PURANOTICIA