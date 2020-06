Seremi recomendó suspender práctica de Huachipato pero jugadores continuaron entrenando

Este lunes el club sureño se transformó en el primer equipo chileno en volver a las prácticas.

La Seremi de la Región del Biobío decidió este lunes suspender el entrenamiento de Huachipato, el primer club chileno que retomaba las prácticas grupales en plena pandemia del coronavirus, por no haber cumplido con la normativa vigente para realizar actividades deportivas grupales.

El primer equipo acerero había iniciado la practica en el estadio CAP de Talcahuano, luego que los exámenes realizados a los jugadores y cuerpo técnico no encontrara positivos por Covid-19. El plantel trabajaba en cuatro grupos y con un máximo de 10 personas dentro de una cancha.

La autoridad procedió a fiscalizar el recinto e informó que el club azul y negro no sacó los permisos correspondientes, por lo que decidió suspender la práctica. No obstante, la dirigencia del club de la usina se negó a la petición y anunció que continuarán con sus entrenamientos, aduciendo que la autoridad sanitaria no tendría facultades para suspender el entrenamiento.

"Decidimos la prohibición de funcionamiento mientras podemos aclarar ciertas observaciones, como el manejo de las mascarillas, cuando ya se dejan de utilizar, y el tema de los baños, que para nosotros es un tema preocupante, pero en general el entrenamiento en la cancha donde hay siete personas que están a 10 metros de distancia y después no se reúnen más", expresó Héctor Muñoz, Seremi de Salud del Biobío.

"A nosotros no nos ha llegado el protocolo y eso nos preocupa también porque queremos ver qué dice, reunirnos bien con ellos (los dirigentes), verlo en la tarde, ver si los espacios físicos se pueden mantener en el tiempo, según el horario. Nos mostraron su funcionamiento, pero queremos ver el documento", añadió.

Pero sin embargo, la autoridad de salud no logró imponer su intención de clausurar el recinto y terminar la actividad. "Pidió la suspensión voluntaria, a lo que el club no accedió", indicó La Tercera. Por lo que el seremi levantó un acta de fiscalización.

Cabe señalar que a los jugadores se les tomó la temperatura apenas llegaron al centro de entrenamiento. Además, ingresaron en solitario y equipados para iniciar la sesión.

La ANFP detuvo la acción en el balompié nacional a mediados de marzo debido a la propagación del Covid-19 y los jugadores han debido entrenar en sus domicilios a través del teletrabajo. La vuelta a la actividad se espera inicialmente para fines de julio o comienzos de agosto, sin público en los estadios.

COMUNICADO OFICIAL

Huachipato agradece la visita del Seremi de Salud, la Seremi del Trabajo y todas las recomendaciones realizadas, las cuales fueron atendidas de manera inmediata. Debido a esto, los trabajos físicos continúan de manera normal en el Estadio Huachipato Cap Acero pic.twitter.com/lSv0eHFenA — Huachipato FC en 🏡 (@Huachipato) June 1, 2020

PURANOTICIA