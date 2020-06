Sebastian Vettel a una semana del inicio de la Fórmula 1: "Aproveché mi tiempo"

La Fórmula 1 comienza la semana próxima con el Gran Premio de Austria, con casi cuatro meses de retraso debido a la pandemia de coronavirus.

El piloto alemán Sebastian Vettel afirmó que se siente en forma para retomar la competencia de la Fórmula 1.

"Pienso que aproveché mi tiempo para empezar la temporada en forma. Creo que ésa será la clave", dijo Vettel, de 32 años, en un video del equipo Ferrari difundido hoy por RTL.

La Fórmula 1 comienza la semana próxima con el Gran Premio de Austria, con casi cuatro meses de retraso debido a la pandemia de coronavirus. Hasta diciembre, se correrán al menos 15 carreras.

"Tantas carreras, con casi nada de pausas en el medio, a la larga es cansador", admitió Vettel. Pero agregó que se alegra de poder volver a subir a un coche.

Las ocho carreras con fecha fija en Europa se correrán sin público, a causa de la pandemia. Sin embargo, Vettel dijo: "Por el momento, lo bueno es que retomemos".

El cuatro veces campeón mundial agregó que los seguidores del automovilismo al menos podrán ver las carreras por televisión y que espera que los espectadores puedan volver a las pistas pronto.

Esta será la última temporada de Vettel en Ferrari. Su contrato finaliza a fin de año y no logró negociar una prolongación. Por el momento, no está claro si correrá en otro equipo de la Fórmula 1 o si abandona el circuito por un tiempo. En ese caso, en 2021, y por primera vez en 30 años, no habría ningún piloto alemán en la Fórmula 1.

