Sebastián Ubilla relata drama familiar que lo afecta: "Salgo con un miedo terrible"

El delantero de Santiago Wanderers reveló que su hija tiene problemas respiratorios y teme de lo que le podróa ocurrir si se contagia de Covid-19.

Todo un drama familiar está viviendo Sebastián Ubilla. Es que el delantero de Santiago Wanderers contó que su hija padece problemas respiratorios, por lo que teme a que se contagie de coronavirus y que su vida se ponga en riesgo.

Por lo mismo, el ariete de los caturros admitió que como el cuadro caturro volvió desde hace unos días a los entrenamientos presenciales, acude a las prácticas con bastante miedo de no contraer el Covid-19 por su menor.

En ese sentido, el "Conejo" expresó: "Me costó mucho salir. Antes de la cuarentena me vine a la casa de mis papás en Quilpué, porque tenía que entrenar. Hace dos años, mi hija la tuve que internar dos semanas con oxígeno por un problema pulmonar. Ella ya tiene pulmones débiles e imaginen que le pase algo, se me va a la mierda. Entonces salgo con un miedo terrible".

Además, el atacante dijo que le contó el problema a su entrenador Miguel Ramírez, quien junto al cuerpo técnico del Decano le dieron todas las facilidades y que si no podía asistir a los entrenamientos en Mantagua, no era problema.

"Me dijeron que si yo no estaba seguro, podía no volver a entrenar. Pero fue una decisión familiar, el fútbol me apasiona, es todo y tomando los resguardos, dije que iba a entrenar a igual, cumpliendo todos los protocolos", sostuvo el ex Universidad de Chile.

