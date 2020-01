Sebastián Ubilla es duda para el encuentro entre Santiago Wanderers y la UC

El delantero presenta una molestia muscular debido a un golpe en el partido amistoso frente a Santiago Morning.

El delantero nacional Sebastián Ubilla se convirtió en duda en Santiago Wanderers para el partido de este domingo ante Universidad Católica, por la primera fecha del Campeonato Nacional 2020, al presentar una molestia física.

En la antesala al cruce con los cruzados en Valparaíso, el entrenador del 'Decano', Miguel Ramírez, reveló que el 'Conejo' presenta una "contractura muy fuerte. No podemos hablar de un desgarro, pero creo que si no está para este partido ante Católica, estará para el próximo ante Universidad de Concepción".

Ubilla sufrió esta lesión en el amistoso del 18 de enero frente a Santiago Morning, tras recibir un "rodillazo en el muslo".

"Veremos si está en condiciones para poder contar con él. En el afán del jugador de querer estar, siempre se sentirá en condiciones de jugar, pero lo tomaré con calma sabiendo lo que es Ubilla, pero si no está, habrá otro jugador que desempeñe esa función. No me voy a apurar", agregó el estratega caturro.

Además, Ramírez se dio tiempo de destacar el trabajo que ha realizado el ex Universidad de Chile en su regreso al club donde se formó y que defendió de 2008 al 2012.

"Me ha sorprendido el trabajo que ha hecho y la humildad que ha tenido para trabajar. Hemos tenido 22 entrenamientos, cinco partidos jugados y él ha querido estar en todos", apuntó.

Respecto al estreno con los cruzados, vigentes bicampeones del balompié nacional, quien defendió como jugador a la UC dijo que "es un equipo que busca mucha posesión y velocidad por las bandas. Creo que la rapidez y la calidad técnica hace que la UC sea un equipo que intenta sorprender mediante movimientos y juego a ras de piso ordenado y veloz. Por algo es el campeón".

