Se reecontraría con Vidal: en Inglaterra indican que el Barcelona quiere a Guardiola

El Barcelona quedó en una difícil situación después de empatar a 2 ante el Celta de Vigo. Si el Real Madrid vence hoy al colista Espanyol, el conjunto culé perderá la punta de La Liga a manos de los merengues.

En ese contexto, la dirigencia del cuadro catalán no estaría conforme con el desempeño del técnico Quique Setién. El estratega que reemplazó a Ernesto Valverde no estaría dando los resultados esperados, e incluso diversos medios europeos especulan con la salida del ex Real Betis al finalizar la temporada.

Además, el portal inglés Daily Express aseguró que los blaugaranas apostarán por el retorno de Josep Guardiola, actualmente en el Manchester City, para el próximo curso del certamen español. Para ello esperan la resolución de la sanción del Tribunal de Arbitraje Deportivo, que condenó a los citizen a estar dos años sin competiciones europeas.

Si se confirma la sentencia, el Barça buscará convencer a Guardiola para que retorne a la escuadra culé, donde ganó tres títulos locales, dos Champions League, dos Supercopa de Europa y dos Mundial de Clubes cuando estuvo al mando entre 2008 y 2012.

Por otro lado, "Pep" se reencontraría con Arturo Vidal, a quien dirigió en el Bayern Múnich durante la temporada 15/16.

