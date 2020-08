Se acabo la teleserie: Alexis rompe con el Manchester United y firma por el Inter de Milán

Paul Scholes destrozó a Alexis: "Ojalá no se vuelvan a cometer errores así"

Finalmente Alexis Sánchez le puso fin a su turbulento paso por el Manchester United. El atacante chileno rompió su contrato y firmó por tres temporadas con el Inter de Milán, dejando discretos números con la camiseta de los Diablos Rojos, donde percibió 55 millones de euros y jugó solo 45 partidos, en los que marcó 5 goles.

Debido a dichas cifras, el nacional ha recibido criticas provenientes de varios ex jugadores históricos del equipo de Old Trafford. A ellos se sumó Paul Scholes, hoy comentarista, quien no ocultó su alegría por la partida del tocopillano.

"Se veía que Alexis era un muy buen jugador en el Arsenal y también en su equipo anterior, el Barcelona, pero por alguna razón en el Manchester United no funcionó", indicó el "Colorado" al medio BT Sports.

Además, Scholes aprovechó de cuestionar la política de fichajes del United: "Cuando se fue Sir Alex (Ferguson), Alexis fue parte de un ciclo de cuatro o cinco años en que las contrataciones fueron terribles, por decir lo menos. Ojalá que no cometan de nuevo un error como el de Sánchez".

PURANOTICIA