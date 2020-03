Scolari habría rechazado a Colo Colo por el revuelo de sus dichos sobre Pinochet

"Pinochet arregló muchas cosas. La gente estaba medio desordenada. Hizo más cosas buenas que malas. Hay determinados momentos en que la gente se ordena o la anarquía se desata", sostuvo en una entrevista de 1998.

La posible llegada de Luiz Felipe Scolari a la banca de Colo Colo ha generado gran revuelo, no solo por ser uno de los técnicos con más renombre de Sudámerica y que su arribo sería todo un golpe al mercado, sino que también por sus dichos alabando la dictadura de Augusto Pinochet. "Pinochet arregló muchas cosas. La gente estaba medio desordenada. Hizo más cosas buenas que malas. Hay determinados momentos en que la gente se ordena o la anarquía se desata", sostuvo en una entrevista de 1998 el ex DT de Palmeiras.

Dicha polémica llegó a los oídos de "Felipao", quien, informado del revuelo que causaron sus palabras y la división que genera tanto en los hinchas como en el directorio de Blanco y Negro, habría rechazado de plano venir al cuadro albo, según informó La Tercera.

"Ya no estoy para eso", le comentó el campeón del mundo con Brasil a sus agentes al conocer la polémica. Los mismos agentes, Luis Zamorano y Jorge Jiménez, de la empresa Vision Soccer, son los encargados de la negociación y afirmaron que está muy cuesta arriba pese a la cercanía que se había logrado en los últimos días.

"Ya le dije a Mosa que a Scolari hay que seducirlo. Si viene, no vendrá por dinero. Su capital le permitiría incluso comprarse Colo Colo. El tema no pasa por ahí. Nosotros ya hicimos la pega y ha sido fundamental también la labor de Claudio Maldonado. Scolari estaba muy motivado con venir a Chile. Le dijimos que Chile nunca ha tenido un técnico campeón del mundo y que sería una gran experiencia para él. Le hablamos de los mariscos, de la nieve, de todo. Si Scolari no viene a Chile será culpa de Colo Colo", señaló Zamorano al medio.

De esta forma, y también ante la negativa de José Pékerman y Martín Lasarte, el gran candidato que queda en la lista es Gustavo Alfaro, quien tampoco convence mucho por su estilo de juego.

PURANOTICIA