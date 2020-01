Santiago Wanderers y Universidad Católica dan vida al "duelo de campeones" en Valparaíso

Los últimos campeones de cada división del fútbol chileno animarán en el estadio Elías Figueroa el partido de la fecha del Campeonato Nacional 2020.

Con seis importantes bajas por lesión, Universidad Católica, el último bicampeón del fútbol chileno, comenzará el torneo visitando a Santiago Wanderers, en Valparaíso, en duelo de campeones.

Los cruzados no podrán contar con una de sus principales figuras, César Pinares, quien no alcanzó a recuperarse de sus molestias físicas, ya que sufrió un desgarro en el bíceps femoral que lo tendrá de baja en las próximas semanas.

Pero el ex Unión Española no es la única baja para el inicio del torneo, ya que además Raimundo Rebolledo y Diego Valencia (en el Preolímpico Sub 23), tampoco podrán jugar por lesión Cristopher Toselli, Francisco Silva y Germán Lanaro.

En tanto, Santiago Wanderers también tiene una baja considerable: se trata de su refuerzo Sebastián Ubilla, quien presenta una lesión y no podrá estar ante el elenco de la franja.

El debut de cruzados y caturros por el Campeonato Nacional será a contar del mediodía de este domingo 26 en el estadio Elías Figueroa.

