'Sacha' Sáez: "Me gusta Chile, pero mi permanencia en la UC no es segura"

El delantero argentino terminó contrato con la UC y su continuidad dependerá del cupo de extranjeros.

Universidad Católica ya logró sellar a Ariel Holan como su nuevo entrenador, tras la salida de Gustavo Quinteros, y ahora tendrá que comenzar a trabajar en el tema de los refuerzos y retener a algunas de sus figuras de cara al 2020, donde el tricampeonato nacional y la Copa Libertadores asoman como los principales desafíos.

Uno de los que está en duda es Sebastián Sáez, quien terminó contrato y su continuidad dependerá del cupo de extranjeros.

"Me gusta Chile, pero mi permanencia en UC no es segura. Hemos logrado objetivos muy importantes. Quiero seguir en Chile. Mi representante está manejando diversas ofertas. Yo sé que el club valora lo realizado en la UC. Me he entregado al 100% en cada pelota. Tuve dos lesiones por lo mismo", expresó el delantero argentino a DirecTV.

Además, se refirió al arribo de Ariel Holan como nuevo estratego del conjunto cruzado: "La llegada de Holan es muy positiva, incluso para el fútbol chileno".

Por último, 'Sacha' comentó que "la gente quiere que el club compita a nivel internacional, pero no hay que dejar de lado un tricampeonato, que sería histórico".

PURANOTICIA