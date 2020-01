Rugby Seven Juvenil de Viña del Mar celebrará su vigésimo aniversario

El campeonato albergará a 16 equipos provenientes de tres regiones del país, Santiago, Viña del Mar y Concepción.

Este lunes se celebró la ceremonia que da puntapié oficial al tradicional Rugby Seven Juvenil en el colegio Mackay, actividad que este año 2020 cumple su vigésimo aniversario.

El torneo juvenil, en el cual sólo podrán participar jugadores que no superen los 19 años, es la antesala al campeonato de Seven Internacional que se disputará el 17-18-19 de enero en las canchas del mismo recinto.

La alcaldesa Virginia Reginato comentó que "es súper importante para mí participar en el lanzamiento de este campeonato que se juega este fin de semana, un torneo que se viene jugando por 20 años en la comuna".

Por su parte, el jefe de deportes del colegio Mackay, Rodrigo Boye, indicó que "estamos muy contentos de recibir como colegio al mejor rugby juvenil de Chile y también es parte de una parrilla programática del rugby que se juega en Viña del Mar todo el verano. No hay que olvidar que después de este Seven Juvenil, viene el Seven de clubes de colegio y de clubes de Old Mackayans, y en febrero viene el nuevo Rugby Challenge de Seven en Sausalito".

EQUIPOS

1. The Mackay School - Viña del Mar

2. Sporting R.C. - Viña del Mar,

3. Alliance Sportif - Viña del Mar

4. Viña Old Boys - Viña del Mar

5. Invitación Mackay - Viña del Mar, Chile

6. Cobs - Santiago

7. Old Boys - Santiago

8. Old Reds - Santiago

9. St. George's - Santiago

10. Stade Francais - Santiago

11. Alumni – Santiago

12. Dobs – Santiago

13. Pwcc – Santiago

14. Club Deportivo Universidad Católica – Santiago

15. St. John's – Concepción

16. Troncos – Concepción

