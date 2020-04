Rueda y el recambio: "Estamos en ese proceso de ir reemplazando a las leyendas"

El DT de la Roja indicó que "quizás estamos en un punto parecido al de España después del ciclo triunfal con Del Bosque".

Desde hace tiempo que Reinaldo Rueda no hablaba en medio de la emergencia por el coronavirus, pero el técnico de la Selección chilena lo hizo con el medio catalán Sport para referirse a varios temas, como Arturo Vidal, Alexis Sánchez y el momento que vive la Roja.

LA ROJA

Respecto a la Roja, Rueda sostuvo que "estamos en plena transición, intentando lograr un estatus importante. Tenemos a futbolistas maduros, contrastados, de primer nivel mundial. Les está costando un poco quizás a los jóvenes valores ocupar el vacío de los que han ido dejando paso. La sombra es muy alargada y estamos en ese proceso, poder ir reemplazando a las leyendas. Quizás estamos en un punto parecido al de España después del ciclo triunfal con Del Bosque".

Por último, sobre cómo trabaja en plena pandemia del coronavirus, dijo que "tanto en la parte médica como el cuerpo técnico tenemos un contacto frecuente por Whatsapp y FaceTime. Sobre todo al principio con los que están en Italia, casos de Alexis, Isla, Pulgar, Medel; ahora ya con todos, los que están en Alemania, España, Inglaterra. Se están cuidando mucho, siguiendo las normas de prevención; nosotros hacemos algunas sugerencias, pero respetamos la dinámica de sus equipos. Al no ser fechas internacionales FIFA no tenemos autonomía sobre ellos. Es una dinámica diferente para todos y estamos aprendiendo de la situación. Estamos sin duda muy pendientes y en contacto permanente. Personalmente, creo que es la experiencia más extraña que me ha tocado vivir en mi carrera".

VIDAL

Sobre Vidal, el estratego sostuvo que "es un jugador fuera de serie. Lo ha demostrado en Alemania, en Italia y ahora en España. Transmite ese carácter, esa personalidad, además de su buena técnica y despliegue físico. Es un monstruo en ese sentido. Para nosotros fue una gran satisfacción cuando fichó por el Barça, por lo que significa a nivel mundial. Lo seguimos a la distancia y cuando viajamos a Europa también personalmente".

Respecto a la posibilidad de que deje el cuadro blaugrana, el caleño expresó que "con la madurez que tiene y la exigencia interna siempre va a querer ser protagonista. Se mantiene muy ansioso cuando no tiene una participación continua. Siempre ha estado acostumbrado a ser un actor principal. Cuando viene a la selección trato de que oriente bien, que no pierda el control, que se prepare al 500%. Seguro que valorará la situación de lo que le ofrece cada club".

"Creo que está muy satisfecho en el Barcelona, la afición lo ha acogido muy bien y espero que donde vaya sea el protagonista que siempre ha sido y cuando venga a la Roja llegue en perfectas condiciones. Por lo que sé hay posibilidades de volver a Italia, el Dortmund estuvo hace poco muy muy interesado en él. Pero no hay nada concreto y debe tener paciencia para madurar una decisión ".

ALEXIS

En cuanto al por qué Alexis Sánchez no triunfó en el Barcelona, dijo que "hay muchos factores que se juntan para que jugadores extraordinarios no triunfen en un sitio. Después de ser protagonista y desempeñar roles trascendentes en otros lugares, llegar al Barcelona y tener un papel más secundario cuesta. Le ha pasado a muchos jugadores allá. Pocos han conseguido adaptarse rápido a ese nuevo rol, quizás Neymar o el mismo Arturo Vidal. Han demostrado esa inteligencia. No es fácil determinar por qué Alexis no acabó de triunfar en Barcelona".

Sobre el duro presente del tocopillano, comentó que "ha sido un año traumático para él, muy tortuoso. Incluso desde su salida del Arsenal, su primer año en el Manchester. Vino a la Copa América en Brasil y luego tuvo esa mala fortuna con la lesión en Alicante contra Colombia en un amistoso. Casi que se frustró ese préstamo al Inter y cuando estaba recuperado llegó esto de la pandemia. Esperar que pase todo esto rápido porque es un gran profesional, tiene una gran cultura de entrenamiento y va a mantener un alto nivel para cualquier club que pueda darle una oportunidad. Tiene mucho fútbol aún por demostrar en el primer nivel".

PURANOTICIA